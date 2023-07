Erano attrezzati e pronti a commettere qualche furto ma i carabinieri li hanno intercettati e bloccati prima del colpo. È successo a Teverola, nel casertano.

Ladri pronti a colpire nel casertano, bloccati nel parcheggio del centro commerciale

I militari dell’arma della stazione locale hanno controllato una Renault Clio sospetta, con a bordo 3 uomini, ferma nel parcheggio del centro Commerciale “Appia Center”, ubicato sulla via Appia 7/Bis di quel comune. Non è chiaro se la loro presenza in quel luogo fosse finalizzata a rubare una delle autovetture in sosta o se quello fosse solo il luogo dove incontrarsi per poi partire alla volta di altra zona dove colpire.

Sta di fatto che per i tre, un 39, un 38enne e un 35enne, tutti georgiani, in Italia senza fissa dimora, nella serata di ieri, è scattata una denuncia in Stato di libertà per possesso di arnesi atti allo scasso. Nel veicolo sul quale sostavano, i militari dell’Arma, a seguito di perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato diversi arnesi da scasso.