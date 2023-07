Ladri in azione a Giugliano. Un nuovo colpo è stato messo a segno stanotte ai danni di un’attività commerciale. A finire nel mirino dei malviventi La Pignatta Academy, nota pasticceria della città, presente lungo Corso Campano.

Ladri in azione a Giugliano, furto a La Pignatta Academy: distrutta porta in vetro

L’episodio è stato denunciato dagli stessi titolari attraverso una serie di stories sul profilo Instagram. “La prossima volta se avete bisogno di cibo e torte gratis basta chiedere, evitate di sfondarmi il locale. Grazie”, è il commento a corredo del video pubblicato dai proprietari della pasticceria.

Dal filmato si vede chiaramente due malviventi che, dopo aver sfondato e distrutto la porta in vetro del negozio, si introducono nell’attività commerciale e arraffano dolcetti, oggetti per la produzione di dolci e denaro per poi fuggire a bordo di un’auto. Il bottino, però, resta ancora da quantificare. Tanta amarezza e tristezza da parte dei titolari della pasticceria. Da settimane, infatti, si registrano furti nei negozi e in casa e finanche rapine a Giugliano e in provincia; i commercianti e i cittadini si dicono stanchi ed esasperati e chiedono da tempo maggiori controlli.