Sono stati attimi terribili quelli che hanno preceduto la morte del piccolo Giovanni Cavaliere, il ragazzino di soli 12 anni morto ieri ad Agerola.

Il 12enne era su un mulo, animale che conosceva bene e che spesso cavalcava. Ieri doveva essere una passeggiata come tante altre ma improvvisamente l’animale, imbizzarrito, ha fatto cadere Giovanni e lo ha trascinato per alcune decine di metri verso la stalla, calpestandolo più volte. Il ragazzino sarebbe rimasto imbrigliato all’animale.

Giovanni Cavaliere morto ad Agerola

La famiglia di Giovanni ha una azienda agricola. E la passione per gli animali e la natura il 12enne ce l’aveva sin da bambino al punto che i familiari raccontano voleva diventare pastore. Sul caso è stata aperta un’indagine. Sulla salma sarà effettuata l’autopsia per capire se ci possano essere eventuali responsabilità su quella che appare una tragica fatalità.

Anche la stalla è stata posta sotto sequestro, in attesa di ulteriori accertamenti. Dalle prime analisi sarebbero state ritrovare tracce di sangue sullo zoccolo del mulo, che dunque potrebbe aver calpestato il ragazzino nella sua folle fuga, causandogli una ferita alla nuca. Il ragazzino è stato portato in ospedale ma non c’è stato nulla da fare. Sotto choc i familiari, la mamma ha accusato un malore ed è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per accertamenti.