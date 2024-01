Come ogni anno si rinnova la tradizione del Fucarazzo di Sant’Antuono che rappresenta il Capodanno dell’agricoltura in cui si gettano cose vecchie in quello che viene chiamato “Ceppo” con il buon auspicio che il Santo ne restituisca delle nuove. Nella chiesa Maria Santissima della grazie adiacente al Convento dei Monaci si è tenuta la messa dopo la quale c’ò stata la benedizione degli animali.

Dopodiché tutti nel giardino del convento per accendere il fioco e degustare pietanze caserecce preparate per l’occasione.