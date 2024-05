Una gita tra amici si è trasformata in tragedia a Castel Volturno. Un giovane di 15 anni, Cristian Caruso, originario di Capua, è morto dopo un tuffo in piscina. A darne notizia è Il Mattino.

Castel Volturno, si tuffa in piscina con gli amici: Cristian Caruso muore a 15 anni

È accaduto stamattina, in una nota struttura turistica di Pinetamare, il complesso “Fontana Blu”. Dalle prime notizie pare che il giovane, in occasione della festa di compleanno di un’amica, abbia raggiunto la piscina e si sia tuffato insieme agli amici nella vasca.

Gli altri sarebbero risaliti subito a galla, lui invece rimasto sul fondo. Non è chiaro che cosa sia successo. Subito sono scattati i soccorsi: gli amici che erano con lui hanno provato a tirarlo su.

Probabile congestione

Cristian è stato disteso sul bordo della piscina e il bagnino ha provato a salvarlo con le pratiche di primo soccorso, ma purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Non si esclude alcuna ipotesi, anche se quella maggiormente accreditata è quella di una congestione rivelatasi fatale per la vittima.