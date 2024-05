È emergenza criminalità al Vomero, quartiere “bene” di Napoli, dove tra babygang e continui raid alle attività commerciali si fa fatica a stare sereni. Due gli ultimi episodi in ordine cronologico: un’aggressione all’interno di un bar, dove un cliente è stato picchiato selvaggiamente, in via Alvino; un tentato furto ai danni di una parafarmacia.

Vomero, emergenza criminalità: pestaggio in un bar e tentato furto a una parafarmacia

Partiamo dal primo. Siamo in via Enrico Alvino, una delle tante arterie che portano in via Solimena, nota alle cronache per i problemi di infiltrazioni alle condotte idriche a febbraio che, come conseguenza, portò alle operazioni di sgombero di 12 case e 3 negozi. Ritornando alla violenza di ieri, due uomini irrompono in un bar e si dirigono verso un cliente che stava consumando un caffè al banco. A quel punto scatta la violenza.