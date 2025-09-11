La Tammurriata Giuglianese a Montevergine per i festeggiamenti di Mamma Schiavona

Montevergine. Oggi, giovedì 11 settembre, l’associazione Tammurriata Giuglianese partecipa ai festeggiamenti in onore di Mamma Schiavona a Montevergine nella città di Ospedaletto d’Alpinolo.

, portando avanti una tradizione che si rinnova di anno in anno. L’evento rappresenta un forte legame con il passato e con le radici culturali del territorio.

I membri dell’associazione sono presenti con gli elementi che animano la tradizione: i cavalli, le nacchere, i tamburi e l’immancabile sisco. Questa celebrazione non è solo una rievocazione, ma un’espressione autentica di devozione e di identità culturale che si tramanda di generazione in generazione.

La presenza della Tammurriata Giuglianese a Montevergine sottolinea l’impegno dell’associazione nel mantenere vive le usanze e nel diffondere la bellezza della musica e della danza tradizionale.