“Mi lascia il pezzo più importante della mia vita. Eravamo una cosa sola, due persone un solo cuore. Bella, solare, divertente, pazza, vanitosa, amo ogni singola parte di te. Purtroppo il destino con noi è stato crudele , molto crudele, qualcosa di più forte del nostro amore è riuscito a separaci, per il momento, non vivendo più insieme tutti i giorni”, inizia così la straziante lettera di Guglielmo, fidanzato di Patrizia, la ragazza deceduta domenica 11 agosto in un tragico incidente stradale a Giugliano.

La straziante lettera del fidanzato di Patrizia, morta a 22 anni dopo un tragico incidente

“Sappi che non ti dimenticherò mai, sei il mio primo amore , sei stata la mia prima volta, sei stata tutto quello che un uomo potesse desiderare dalla propria donna”, scrive il giovane in un post pubblico diventato in poco tempo virale sui social.

“Come farò – continua Guglielmo – senza sentire la tua voce , come farò a vivere se non mi abbracci costantemente. E i nostri sogni amore? Che fine hanno fatto, i figli, la casa, una famiglia. La tua tanto attesa proposta doveva arrivare l’anno prossimo il tuo anello già era pronto. Purtroppo il destino non ha voluto che noi realizzassimo tutti i nostri sogni. E tu mi lasci qui nel fiore della nostra vita. Per sei anni sei stata un pilastro della mia vita, hai saputo amare tutto di me e mi hai fatto diventare uomo, grazie a te Sono quello che sono oggi. Abbiamo lottato insieme su tutto, anche a raggiungere i “MIEI” primi obbiettivi che per te erano i nostri eri tu dietro di me a tenermi in piedi, contro tutto e tutti , eri sempre lì con me”.

“E ora amore? Mi lasci così da solo, con una vita da affrontare e che potevo affrontare solo insieme a te, perché grazie al tuo sorriso io avevo la forza di andare avanti. Il tuo sorriso e il tuo modo di fare mettevano forza a tutti coloro che ti circondavano.

Spero sia solo un arrivederci e ti prometto che presto saremo di nuovo insieme.

“Ogni volta che guarderò il cielo – conclude – so che sarai la stella che brilla di più perché mi dimostrerai che sarai sempre con me , sarai il mio angelo custode come lo sei sempre stata.

Riposa in pace amore mio. Oggi, 11 agosto, io vengo via insieme a te!“