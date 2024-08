Patrizia Carducci, 22 anni, è deceduta all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Troppo gravi le ferite riportate a causa di un incidente avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 11 agosto, in via Madonna del Pantano, tra Licola e Varcaturo.

Incidente a Giugliano, Patrizia non ce l’ha fatta: è deceduta in ospedale

Erano da poco trascorse le ore 11 quando Patrizia, per gli amici Patty, che era a bordo del suo scooter, sarebbe stata travolta da un’auto in corsa guidata da un 31enne di Giugliano. L’impatto è stato terribile. Le sue condizioni sono sin da subito risultate molto gravi. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno trasportato la ragazza presso il nosocomio flegreo dove è deceduta nella giornata di oggi.

Sui fatti indagano i caschi bianchi di Giugliano. Il conducente dell’auto, anch’egli rimasto ferito e trasportato in ospedale in codice giallo, è indagato per omicidio stradale. Secondo una prima ricostruzione, l’auto non avrebbe frenato in tempo travolgendo lo scooter guidato da Patrizia.

La tragica notizia ha fatto immediatamente il giro del web e della città. Tantissimi i messaggi comparsi sui social nelle ultime ore: “Un dolore immenso, una ragazza speciale sono vicina al vostro dolore sentite condoglianze e che la sua bell’anima vi doni tanta forza”.