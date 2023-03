La signora Aurora Cucciolla ha compiuto 100 anni il 31 gennaio 2023. Nelle settimane successive al grande traguardo, però, le è stata diagnostica una patologia mammaria oncologica. Un caso particolare, vista l’età, ma subito trattato dai sanitari dell’ospedale “Anastasia Guerriero” di Marcianise.

La centenaria di Capodrise, nel Casertano, è già pronta quindi per tornare a casa dopo la breve degenza. L’operazione è perfettamente riuscita come spiega la dottoressa Caterina Russo, dirigente medico della chirurgia senologica di Marcianise. Il presidio marcianisano può vantare su tutte le specializzazioni in ambito senologico.

Si tratta di una patologia che purtroppo ogni anno interessa molte donne. La prima arma a disposizione è quella della prevenzione. “Questo è un presidio d’eccellenza per tutto il meridione e non c’è bisogno di emigrare per curarsi” sottolinea la dottoressa Laura Leoncini, direttore medico del presidio ospedaliero “Anastasia Guerriero”. Al momento nell’Asl di Caserta l’età per gli screening è fissata però a 50 anni. Un limite che, per chi conosce bene questa patologia, andrebbe però abbassato a 45 anni.

