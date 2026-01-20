“La Quinta Corda”: a Giugliano la musica della memoria in concerto

Il 23 gennaio, presso l’Ex Chiesa della Maddalena, il secondo appuntamento della rassegna “Musica in… Corso” dedicato alla storia del violino che suonò ad Auschwitz.

GIUGLIANO IN CAMPANIA – In occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, la Pro Loco Città di Giugliano presenta il secondo incontro della rassegna musicale “Oltre la lezione…”. L’appuntamento, intitolato “La Quinta Corda: il violino che suonò ad Auschwitz”, si terrà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 18:00 nella suggestiva cornice dell’Ex Chiesa della Maddalena (Corso Campano, 211). Protagonisti della serata saranno i docenti dell’Istituto Comprensivo “G.B. Basile – De Filippo”, che svestiranno i panni dei docenti per salire sul palco come interpreti di un racconto civile necessario. Il concerto-spettacolo ruota attorno alla tragica e potente storia di Eva Maria Levy e del suo violino, simbolo di resistenza e dignità umana all’interno dell’orrore del campo di sterminio di Auschwitz.

La narrazione, tesa a intrecciare storia documentale e commozione, sarà affidata a: Tobia Iodice: Voce narrante. Francesco Maggio: Violino. Partecipa: Sofia SessaL’iniziativa mira a trasformare la musica in uno strumento di riflessione storica e didattica, portando “oltre la lezione” scolastica temi fondamentali come la memoria e i diritti umani. Ingresso Libero fino ad esaurimento posti)

L’evento è patrocinato dalla Pro Loco Città di Giugliano in collaborazione con le istituzioni del territorio.