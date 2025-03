La dea bendata sorride alla Campania nell’ultimo concorso del Lotto di giovedì 6 marzo, regalando una vincita complessiva tra le più alte della giornata, pari a 71.080 euro.

La fortuna premia la Campania: vincite per oltre 71mila euro al Lotto

Il colpo più fortunato è stato messo a segno a Castel Volturno, in provincia di Caserta, precisamente in via Domitiana, dove un giocatore ha centrato tre ambi e un terno, portando a casa la vincita più alta del concorso: ben 47.500 euro.

Non è stata da meno Napoli, che ha visto un’altra significativa vincita in via Chiaia, dove un fortunato giocatore ha incassato 6.250 euro grazie a un ambo. Analoga somma è stata vinta anche a Sant’Agata De’ Goti, in provincia di Benevento, in piazza S. Alfonso, grazie a una schedina contenente sei ambi, quattro terni e una quaterna.

Altri due premi rilevanti, da 5.540 euro ciascuno, sono stati registrati a Mugnano di Napoli, in via S. Lorenzo, e ancora una volta a Napoli, in via Bagnoli. In entrambi i casi, le vincite sono state realizzate con tre ambi e un terno.

L’estrazione del Lotto del 6 marzo ha distribuito complessivamente premi per 4,5 milioni di euro, contribuendo a un montepremi totale che, dall’inizio del 2025, ha già superato 257,6 milioni di euro.