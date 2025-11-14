La Campania al voto, il candidato Stefano Palma (M5S):”Sarà importante rappresentare il nostro territorio in regione”

Giugliano. Domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 i cittadini della Campania saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta. In vista di questo importante appuntamento, Stefano Palma, candidato del Movimento 5 Stelle, lancia un accorato e inequivocabile appello al voto. Il messaggio di Palma è netto: andare a votare è un dovere civico irrinunciabile per disegnare il futuro della nostra Regione. “Non possiamo permetterci di cedere all’astensionismo,” dichiara il giovane ingegnere giuglianese, già consigliere comunale della passata amministrazione . “L’indifferenza e la disillusione sono i peggiori nemici della democrazia. Ogni voto non espresso è una rinuncia a cambiare le cose, un lasciapassare silenzioso per chi non vuole che nulla cambi.”

Il candidato M5S invita tutti, in particolare i giovani e coloro che sono tentati dal non recarsi alle urne, a mobilitarsi e a coinvolgere amici e familiari in questo esercizio fondamentale di partecipazione. Solo una massiccia affluenza può garantire una rappresentanza forte e legittima, capace di affrontare le sfide della Campania. Oltre all’invito generale alla partecipazione, l’appello di Stefano Palma si concentra sulla necessità di eleggere un rappresentante diretto del territorio giuglianese in Consiglio Regionale.

“Giugliano e l’area nord meritano una voce forte e autorevole a Napoli, qualcuno che conosca a fondo le nostre problematiche e che si batta con determinazione per risolverle, dai trasporti alla sanità, dalla tutela ambientale allo sviluppo economico,” afferma Palma. “Votare un candidato espressione del territorio significa assicurare che le nostre istanze non vengano ignorate.”

COMUNICATO STAMPA