Con oltre 4800 visitatori, di cui più di mille partecipanti ai vari corsi, seminari ed eventi di formazione e informazione, 35mila utenti collegati ai 14 eventi trasmessi in streaming e 500 studenti in visita, si chiude oggi alla Mostra d’Oltremare di Napoli la 5^ edizione del GREENMED, EXPO&SYMPOSIUM. Una tre giorni intensa e ricca di approfondimenti sul tema della sostenibilità grazie a conferenze, workshop ed eventi ad hoc.

La 5° edizione del Green Med, Expo&Symposium chiude in positivo

L’appuntamento del Green Med, Expo&Symposium nasce dalla collaborazione tra Ricicla.tv (Nica) ed Ecomondo, evento leader in Europa e nel bacino del Mediterraneo per la green and circular economy, organizzato da Italian Exibition Group (27esima edizione alla Fiera di Rimini dal 5 all’8 novembre prossimi), con la main sponsor-ship del CONAI.

“Sono stati tre giorni molto positivi – afferma con soddisfazione Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director Green & Technology Division IEG – che ci hanno dimostrato come la sfida di creare sinergia fra Green Med Symposium ed Energy Med sia stata completamente vinta, grazie soprattutto al contributo della Regione Campania, dei nostri sponsor, come il Conai, e di tutti gli espositori e partner che hanno scelto di essere con noi in queste giornate. Abbiamo costruito un palinsesto di contenuti utili per lo sviluppo del Territorio della Campania e del sud, con argomenti quali comunità energetiche, la gestione virtuosa dei rifiuti, il Rentri, i rifiuti organici, l’idrogeno e la buona comunicazione che, insieme alla parte espositiva, hanno creato vivacità e conoscenza su un settore che costituisce il nostro futuro.

Italian Exibition Group-Ecomondo e Ricicla tv sono pronti a investire in questa regione e a diventare un punto di riferimento per il Sud e per il bacino del Mediterraneo. Per l’anno prossimo – conclude Astolfi – abbiamo già nuove idee che stiamo sviluppando insieme”.

All’ultima giornata degli Stati Generali sull’ambiente in Campania, anche il viceministro del MASE, Vannia Gava, che ha dialogato con il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola nel corso di una intervista sulle prospettive di sviluppo delle politiche ambientali sul territorio regionale.

La giornata conclusiva del Green Med è stata caratterizzata anche dal focus sul Rentri, con una conferenza che ha permesso agli operatori di comprendere meglio il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti attraverso la digitalizzazione dei documenti relativi alla loro movimentazione e trasporto. Il sistema sarà pienamente operativo da febbraio 2026, ma già dal 15 dicembre 2024 aprirà le iscrizioni per le prime imprese obbligate.

“Il sistema digitale deve favorire le attività degli operatori – afferma Giovanni Paone, amministratore unico di Nica-Zucchetti – ma per raggiungere questo obiettivo, è necessaria una grande opera di formazione, informazione e affiancamento alle imprese, poiché le competenze in ambito digitale saranno fondamentali in questo passaggio”.

Il Green Med Expo&Symposium è 2600 mq espositivi con rappresentanze di aziende, enti e istituzioni; un viale della sostenibilità; 30 convegni (di cui 4 con rilascio crediti per giornalisti e ingegneri); 200 relatori. Con i patrocini di Rai Campania e Rai Per la Sostenibilità ESG, e il riconoscimento No Women No panel, campagna europea sostenuta dalla Rai per il monitoraggio e la valutazione di impatto della partecipazione equilibrata e plurale di donne e uomini nella comunicazione pubblica.