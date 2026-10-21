Kvaratskhelia, crociato rotto contro il Barcellona: lungo stop per l’ex Napoli

Grave infortunio per Khvicha Kvaratskhelia. L’ex attaccante del Napoli ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante PSG-Barcellona, gara di Champions League disputata martedì 20 ottobre e vinta dai parigini per 4-2. La diagnosi è stata confermata dagli accertamenti e il calciatore dovrà essere operato nei prossimi giorni.

L’infortunio durante PSG-Barcellona

Il georgiano è rimasto a terra intorno al 59° minuto, dopo un contrasto con Xavi Espart. Il ginocchio destro ha subito una torsione innaturale e Kvaratskhelia, visibilmente dolorante, ha lasciato il terreno di gioco sorretto dallo staff medico del club francese.

Rottura del crociato: i tempi di recupero

Gli esami hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore. Per l’ex azzurro si prospetta uno stop di diversi mesi: la stagione 2026/27 è seriamente compromessa, ma i tempi precisi di recupero potranno essere definiti soltanto dopo l’intervento e l’avvio della riabilitazione.

Un duro colpo per il PSG, la notizia arriva anche a Napoli

Per Luis Enrique è una perdita importante, anche perché nella stessa partita si sono fermati Ousmane Dembélé e Marquinhos, entrambi per problemi muscolari. L’infortunio di Kvaratskhelia interessa da vicino anche i tifosi del Napoli: il georgiano è stato uno dei grandi protagonisti del terzo scudetto azzurro, conquistato nel 2023.