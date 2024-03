Kid Lost sarà premiato venerdì al Comune di Qualiano dal sindaco De Leonardis

Kid Lost, al secolo Graziano Landolfi, sarà premiato dal sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, venerdì, 8 marzo, alle ore 18 presso la sala consiliare del Municipio, situato in Piazza del Popolo.

Ad annunciare l’evento è lo stesso primo cittadino. Il giovane artista, reduce dal successo di “Nuova Scena”, il rap show di Netflix, è infatti originario di Qualiano, area Nord di Napoli. “A Graziano rivolgo i miei complimenti e un profondo ringraziamento per aver rappresentato fieramente Qualiano in un programma seguito in tutta Italia. A Kid Lost auguro di raggiungere vette sempre più alte attraverso la sua arte, la musica”, ha dichiarato De Leonardis.

“Il mio invito è aperto a tutti voi – prosegue il sindaco di Qualiano – per venerdì 8 Marzo alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Qualiano, sito in Piazza del Popolo 1, per la premiazione di Kid Lost, quale eccellenza qualianese”.