KFC conquista ancora i napoletani. È in programma, infatti, l’apertura di una nuova sede, ai piedi del Vesuvio. Dove? Al centro commerciale Vulcan Buono a Nola.

KFC, nuovo locale vicino Napoli: dove e quando riaprirà

Il nuovo locale, situato nell’area food del centro commerciale firmato dall’archistar Renzo Piano, aprirà i battenti domani, 27 luglio, e sarà gestito dal franchisee 2K16, a cui fanno capo anche i ristoranti KFC di Pompei, Marcianise, Napoli Sant’Antimo e Napoli Carità.

Con questa nuova apertura il brand consolida la sua presenza in Campania ma anche la sua crescita in Italia e in particolare al Sud. Quello di Nola sarà il 69esimo ristorante KFC aperto in Italia in meno di 10 anni. Il locale KFC di Nola crea 30 nuovi posti di lavoro, con un’attenzione particolare ai giovani in cerca di un primo impiego.

Il ristorante, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 23, sarà dotato di due grandi sale consumazioni adatte anche per feste di compleanno ed eventi privati, per un totale di 450 mq e 120 posti a sedere.

Come fare ordini

Gli ordini saranno gestiti in modalità omnichannel in cassa, nei chioschi presenti nel ristorante, attraverso la app di KFC Italia con il servizio Clicca & Ritira, per godersi tutte le specialità di KFC sia in modalità eat-in che take-away. E volendo anche in delivery, attraverso la app di Glovo.