Il Tar Piemonte ha accolto il ricorso presentato da un tifoso, dichiarando illegittimo il divieto di trasferta per i residenti in Campania in occasione della partita Juventus-Napoli, in programma oggi alle 18. La sentenza consente quindi a tutti coloro in possesso di un biglietto valido di assistere all’incontro, ribaltando una decisione che aveva suscitato forti polemiche tra i tifosi.

Juve-Napoli, il Tar accoglie ricorso: trasferta consentita ai tifosi partenopei

Il divieto, originariamente imposto per motivi di ordine pubblico, aveva scatenato una vera e propria protesta sui social, soprattutto a causa dei ritardi con cui era stato comunicato. Molti sostenitori avevano già acquistato i biglietti e organizzato la trasferta, rischiando di subire un danno economico non da poco.

Un tifoso ha deciso di rivolgersi al TAR del Piemonte, contestando la delibera del prefetto, che seguiva una raccomandazione del CASMS. Il tribunale ha ritenuto il divieto privo di fondamento, nonostante gli incidenti registrati a Cagliari nelle scorse settimane, e ha annullato la misura. Di conseguenza, anche i tifosi campani potranno assistere alla partita, sia nel settore ospiti che in altri settori dello stadio, se già in possesso di un titolo d’accesso.