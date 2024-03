È finito al centro di una bufera mediatica Ciro Cirullo, noto street artist originario di Quarto conosciuto con il nome di Jorit. Durante il forum della gioventù a Sochi, il giovane ha dialogato con Putin e ha scattato una foto con lui. Tante le reazioni negative sui social.

Jorit nella bufera, abbraccia Putin e fa foto con lui: “In Italia dicono cose strane su di lei”

Alla fine del forum, Jorit si è avvicinato al presidente russo e gli ha chiesto di poter fare una foto con lui, perché, ha detto, “in Italia si dicono tante cose strane su di lei”. A questa riflessione Putin ha risposto: “Certo, basta che non mi dia un pizzicotto per sincerarsi che sono una persona reale“.

Putin ha poi concesso una foto sia a Jorit che a un giovane africano. In un filmato girato dagli spalti, si vede poi Cirullo tornare a sedersi e tirare un respiro visibilmente emozionato dall’incontro. Le sue frasi e lo scatto che lo ritrae in compagnia del dittatore russo hanno fatto il giro del web.

Il precedente: il graffito del Donbass

Lo street artist non ha mai nascosto le sue simpatie russe. In passato mostrò anche solidarietà per il popolo del Donbass, schiacciato tra le mire espansionistiche di Putin e le rivendicazioni ucraine. Due anni fa ha realizzato un graffito che rappresenta una bambina in lacrime sotto le bombe a Mariupol. “L’idea – ha spiegato – era mostrare i problemi dei bambini del Donbass al mondo intero. I media occidentali spesso distorcono la realtà. Per esempio parlano delle sofferenze dei bambini di un Paese, ma rimangono in silenzio su quello che succede in quello vicino”.