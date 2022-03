Jessica Selassié è la vincitrice del Grande Fratello Vip. La ragazza ha partecipato al reality insieme alle sorelle Lulù e Clarissa e, dopo oltre sei mesi di gioco e circa 4500 ore di diretta, ha trionfato in una delle edizioni più lunghe della storia del reality show. Vediamo chi è Jessica, scoprendo maggiori dettagli su di lei.

Jessica Hailé Selassié: chi è, età, sorelle, padre

Jessica Hailé Selassié è nata nel 1994, ha 27 anni ed ha due sorelle, Clarissa e Lulù, a cui è molto legata. Sono le pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè, detronizzato nel 1975, quando l’Etiopia è diventata una Repubblica popolare. Per questo sono state definite con l’appellativo “principesse”.

Attualmente, Jessica vive a Roma, in una bellissima residenza che affaccia su Piazza di Spagna, insieme alle sorelle.

In merito alla sua vita personale, sono state fatte alcune polemiche in merito al padre, Giulio Bissiri: quest’ultimo, sarebbe stato arrestato a giugno in Lussemburgo per truffa bancaria ed estradato in Svizzera. L’uomo deve rispondere di un raggiro da oltre 10 milioni di franchi che avrebbe compiuto proponendo a tre investitori mirabolanti affari con bond tedeschi datati 1922.

Jessica Hailé Selassié: fidanzato

Jessica non risulta fidanzata: all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha particolarmente legato con Barù, verso cui ha fatto una corte spietata, alla quale lui non ha ceduto, definendola solo come un’amica. L’intesa tra i due è stata molto evidente, tanto che il pubblico sogna un’ipotetica storia d’amore all’esterno della casa più spiata d’Italia.

Jessica Hailé Selassié: Grande Fratello Vip

Jessica ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, iniziata il 13 settembre 2021 e terminata il 14 marzo 2022. La 27enne ha iniziato il suo percorso sin dall’inizio del reality, restando all’interno della casa per sei mesi e mostrando sempre molta educazione. Inizialmente con un carattere più fragile, si è poi rafforzata nel corso del programma, diventando una delle preferite del pubblico e riuscendo a trionfare nella puntata finale.

E’ infatti la vincitrice del Grande Fratello Vip: ha battuto Davide Silvestri, classificatosi secondo.

Jessica Hailé Selassié: Instagram

Su Instagram, Jessica è seguita da quasi 200mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.