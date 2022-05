Jennifer Lopez farà ritorno a Capri. L’artista statunitense si esibirà durante la serata di beneficenza organizzata nell’isola azzurra da LuisaViaRoma e Unificef. Lo scopo, infatti, è quello di raccogliere fondi da destinare all’associazione delle Nazioni Unite.

Jennifer Lopez in concerto in provincia di Napoli: l’annuncio

L’ azienda di Firenze tra i leader nel settore e-commerce di moda e lusso ha annunciato oggi il sesto gala di beneficenza. Anche quest’anno la serata benefica si svolgerà a Capri alla Certosa di San Giacomo, il 30 luglio. Durata la serata è prevista l’esibizione di Jennifer Lopez, che recentemente ha annunciato il fidanzamento ufficiale con Ben Affleck.

In occasione della serata verrà proiettato un documentario realizzato in Giordania e seguirà anche un collegamento live con Unicef in Ucraina. LuisaViaRoma con Unicef ha svolto una missione sul campo in Giordania per testimoniare, attraverso un progetto – composto da un doc firmato da Francesco Petitti, un reportage fotogirnalistico dell’inviato del New York Times Alessandro Grassani e una storia raccontata dall’inviato Raffaele Panizza -, il lavoro fatto per i bambini e le famiglie siriane rifugiate nel Paese e come vengono impiegati i fondi raccolti con gli eventi di beneficenza.