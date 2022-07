Tutto pronto per il concerto benefico LuisaViaRoma per Unicef a Capri. Sull’isola azzurra, secondo quanto si apprende, Jennifer Lopez sarebbe già approdata in gran segreto. La cantante si sarebbe recata nel porto turistico, dov’era attesa da un’imbarcazione che l’ha trasportato sullo yacht ormeggiato a largo di Marina Grande.

Jennifer Lopez a Capri per un concerto di beneficenza

Il concerto esclusivo si terrà il 30 luglio presso “La Certosa di San Giacomo” e JLO sarà la madrina dell’evento. Tra gli invitati figurano anche Leonardo Di Caprio e Jamie Foxx, che sono già sull’isola azzurra e sono stati protagonisti di una serata all’Anema e Core, oltre a Spike Lee. E al gala sono stati invitati anche Vanessa Hudgens, Jared Leto, Lara Stone, Naomi Campbell, Natalie Emmanuel, Haim, Maye Musk (madre di Elon Musk), Tonya Lewis Lee, Mohammed Hal Turki, ma anche divi italiani come il cantante Sangiovanni e l’attrice Matilde Gioli.

L’arrivo dell’icona latin pop, reduce dal viaggio di nozze a Parigi con Ben Affleck, sta provocando un aumento stellare dei prezzi delle camere sull’isola, con picchi fino a 18mila euro. Si parte da 700 a notte, ma il primato spetta “a un B&B di Anacapri, che chiede, per ogni notte del weekend di fine luglio, addirittura 18mila euro, sia pure in cambio di una junior suite con piscina privata, letto extra-large e colazione inclusa”, si legge sul Mattino.

Un addetto ai lavori ha spiegato il motivo dell’aumento esponenziale dei prezzi: “Il fenomeno è dovuto alla massa di richieste che arriva sull’isola quando ci sono eventi particolari, come quelli che vengono organizzati dai grandi brand o matrimoni extralusso o di personaggi dello star system. Tante agenzie e tour operator, pur di avere la certezza di trovare posto in quelle date, garantiscono mesi prima il pagamento dei lussuosi alloggi o B&B o case vacanza prenotati in largo anticipo”.