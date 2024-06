Jannik Sinner vola in semifinale al Roland Garros e lo fa da n°1 del mondo! Dimitrov battuto 6-2, 6-4, 7-6 dopo due ore e mezza di gioco. E’ il giorno perfetto per l’italiano, che si qualifica per la prima semifinale in carriera a Parigi, la terza a livello Slam dopo Wimbledon 2023 e Australian Open 2024. Sfiderà il vincente di Alcaraz-Tsitsipas