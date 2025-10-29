Si terranno domani, giovedì 30 ottobre alle ore 12:00, nella parrocchia di Santa Maria dell’Arco, in piazza Madonna dell’Arco 8 a Miano, i funerali di James Senese, morto all’età di 80 anni all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da alcuni giorni.

James Senese, domani i funerali a Miano: l’ultimo saluto al simbolo del Neapolitan Power

Il celebre sassofonista napoletano, fondatore degli Showmen e poi dei Napoli Centrale, è scomparso lasciando un vuoto profondo nel mondo della musica italiana. Con la sua voce graffiante e il suo sax inconfondibile, Senese aveva raccontato Napoli e le sue contraddizioni, mescolando jazz, funk e sonorità popolari in quello stile unico e rivoluzionario che lui stesso definiva “Neapolitan Power”.

Nato e cresciuto proprio a Miano, quartiere popolare della periferia nord di Napoli, James Senese non aveva mai abbandonato le sue origini, restando sempre vicino alla sua gente. Fiero delle sue radici e della sua identità, aveva continuato a suonare fino all’ultimo, calcando i palchi con la passione e l’energia di sempre.