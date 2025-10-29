Napoli piange un pezzo fondamentale della musica. È morto James Senese, 80 anni, leggenda del sax, voce ruvida e sincera di una città che in lui si è sempre riconosciuta. Da settimane era ricoverato al Cardarelli di Napoli per una grave polmonite. Il suo cuore ha smesso di battere alle prime luci dell’alba.

Addio a James Senese, leggenda del sax e voce di Napoli

Figlio di un soldato afroamericano e di una donna napoletana, Senese aveva trasformato la sua storia in suono: un miscuglio di jazz, funk e sangue partenopeo. Con il Napoli Centrale ha dato voce alle periferie, al riscatto, alla rabbia e alla speranza del popolo.

A rendere nota la notizia della morte di Senese, l’amico fraterno Enzo Avitabile, che sui social scrive: “Grazie per il tuo talento, per la tua anima, per averci insegnato cosa significa essere veri.” Tantissimi i messaggi di cordoglio e i ricordi a lui dedicati. James Senese non c’è più, ma la sua musica resta: un sax che continua a parlare di Napoli e della vita.