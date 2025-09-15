Italia’s Got Talent, Mara Maionchi premia Joe Romano: è lui il secondo Golden Buzzer della stagione

La seconda puntata di Italia’s Got Talent 2025, in onda il 12 settembre, ha avuto il suo momento clou con l’assegnazione del secondo Golden Buzzer dell’edizione. A schiacciare il bottone d’oro è stata Mara Maionchi, che si è lasciata conquistare dalla voce potente e cristallina di Joe Romano, 34 anni, originario di Casalnuovo ma residente a Milano da tre anni per lavoro.

Romano si è presentato alle audizioni con una sfida coraggiosa: l’interpretazione di “Into the Unknown”, celebre brano della colonna sonora di Frozen 2. Una scelta tutt’altro che semplice, ma che ha rivelato subito la sua capacità vocale, la tecnica raffinata e la sensibilità interpretativa. Il pubblico in sala ha risposto con un’ovazione, mentre Mara Maionchi, visibilmente colpita, ha deciso di premiare il cantante con il pulsante dorato che lo porta direttamente in semifinale.

Il percorso del giovane artista unisce passione e professionalità. Attualmente lavora come assistente fonico presso Hoop Music al Qstudio di Milano, ma parallelamente porta avanti da anni la carriera di autore e cantautore, definendosi “a tempo indeterminato” nella musica.

Non si tratta della sua prima esperienza televisiva: nel 2012 aveva partecipato a X Factor Italia con il gruppo Up3side, oggi conosciuto come The Motel. Nel 2022 ha conquistato il Premio Stefano D’Orazio, importante riconoscimento dedicato al cantautorato di qualità. Nel 2023 ha varcato i confini italiani partecipando a X Factor Malta, confermando la sua crescita artistica anche in un contesto internazionale.

Con Italia’s Got Talent, Joe Romano scrive un nuovo capitolo della sua carriera. Il Golden Buzzer ottenuto non è soltanto un passaggio diretto in semifinale, ma un segno tangibile del suo potenziale e della capacità di emozionare con la musica. La sua voce, capace di toccare corde profonde, si candida a essere una delle sorprese più luminose di questa edizione.