Il caldo afoso miete una vittima sul litorale domizio. Domenica scorsa un uomo di 43 anni, originario di Baiano (Avellino), si è sentito male in spiaggia ed è morto. Si trovava a Ischitella.

Ischitella, malore in spiaggia: muore 43enne

La vittima stava trascorrendo una giornata di relax nello stabilimento “On day Beach”, nel territorio di Castel Volturno. Era in compagnia di un amico quando si è sentito male mentre stava entrando in acqua.

Si sono vissuti momenti di panico. Alcuni bagnanti, che hanno assistito alla scena, hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Castel Volturno per il rilievi del caso. Il magistrato ha disposto l’autopsia per chiarire la causa del decesso, che potrebbe essere legata al forte caldo registrato in questi giorni.