Sfreccia con la moto, a folle velocità, sulla spiaggia affollata. Protagonista di questa “bravata”, avvenuta a Ischitella, un giovane che ha perfino realizzato un’impennata, con il rischio di investire qualcuno o farsi male da solo.

Il video, divenuto in poco tempo virale sui social, è stato pubblicato dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, dopo averlo ricevuto da un cittadino che ne ha denunciato il fatto.

Ischitella, centauro sfreccia sulla spiaggia affollata e impenna la moto: video diventa virale

Dal filmato finito in rete, si vede chiaramente l’uomo procedere a tutto gas in sella alla sua moto per poi darsi lo slancio e realizzare un’impennata pericolosa. Il tutto tra l’incredulità dei presenti.

“La scena è stata ripresa da diversi telefonini e mi auguro che prima possibile si riesca a risalire all’autore di quella che non considererei affatto una bravata bensì un comportamento assolutamente pericoloso per l’incolumità di tutti coloro che hanno avuto la sventura di presentarsi in spiaggia nello stesso momento di questo campione di stupidità”, commenta Borrelli.

“Una condotta che merita di essere sanzionata severamente. Le spiagge devono essere liberate da violenti, incivili e centauri da strapazzo”, ha aggiunto il consigliere dei Verdi.

Il video