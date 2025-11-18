Grave episodio di violenza a Ischia Porto, nella zona della Riva Destra, dove un uomo affetto da sordomutismo è stato picchiato brutalmente all’esterno di un disco bar. L’aggressione è avvenuta nella notte, dopo che l’uomo era intervenuto per difendere un giovane vittima di un pestaggio.

Ischia, uomo sordomuto pestato: aveva difeso un giovane aggredito da quattro coetanei

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo stava subendo l’attacco di quattro coetanei, tre dei quali di nazionalità ucraina, per motivi che appaiono del tutto futili. Nel tentativo di fermare il branco, l’uomo sordomuto è stato a sua volta travolto dalla violenza e colpito con calci e pugni, finendo a terra sotto i colpi degli aggressori.

Indagini in corso: identificati i responsabili grazie alle telecamere

La vittima ha presentato denuncia nel pomeriggio di ieri e gli agenti del Commissariato di Ischia si sono subito attivati per identificare i responsabili. Fondamentale, come spesso accade in casi simili, il supporto delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno permesso alla polizia di ricostruire l’intera dinamica. Secondo quanto emerge, i quattro giovani coinvolti nel pestaggio sono stati già identificati e saranno denunciati in stato di libertà. Le autorità stanno inoltre valutando l’esatta responsabilità di ciascun componente del gruppo.