Ischia, uomo trovato morto in mare a Forio: corpo scoperto da un bagnino

Un uomo è stato trovato morto in mare questa mattina a Forio, sull’isola di Ischia. Il corpo è stato avvistato nelle acque davanti alla spiaggia di San Francesco, una delle località balneari del territorio foriano.

A fare la drammatica scoperta è stato un bagnino in servizio sulla spiaggia. L’uomo avrebbe notato il corpo a pelo d’acqua e ha immediatamente dato l’allarme, facendo scattare le procedure previste in questi casi.

Indagini sull’identità dell’uomo e sulle cause della morte

Dopo il ritrovamento sono intervenute le autorità competenti per effettuare i primi accertamenti e raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto. L’identità dell’uomo resta al momento sconosciuta, così come sono ancora da stabilire le cause del decesso. Gli accertamenti dovranno chiarire anche da quanto tempo il corpo si trovasse in acqua.

Il corpo potrebbe essere stato trasportato dalle correnti

Tra gli aspetti da verificare c’è anche il luogo esatto in cui sarebbe avvenuto il decesso. Non è ancora possibile stabilire, infatti, se l’uomo sia morto nello stesso tratto di mare nel quale è stato rinvenuto.

Gli investigatori dovranno valutare anche l’eventualità che le correnti marine abbiano trasportato il corpo fino alle acque antistanti la spiaggia di San Francesco. Soltanto al termine delle verifiche sarà possibile ricostruire con maggiore precisione quanto accaduto. Ulteriori elementi potrebbero emergere nelle prossime ore dagli accertamenti avviati dopo il ritrovamento.