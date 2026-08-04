Giugliano. Inaugurata a Licola la spiaggia inclusiva: lettini, ombrelloni e navetta per arrivare al mare

Torna “Voglio Andare al Mare – Inclusive Beach”, giunto alla III Edizione, il progetto che promuove il diritto al mare attraverso una spiaggia completamente inclusiva ed accessibile, dove ogni persona possa vivere un’esperienza di benessere, autonomia e condivisione, senza alcuna barriera. Con la III Edizione di “Voglio Andare al Mare – Inclusive Beach” non inauguriamo semplicemente una nuova spiaggia Inauguriamo una possibilità. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di garantire a tutti la possibilità di trascorrere una giornata al mare in un ambiente accogliente, sicuro e realmente inclusivo. La spiaggia sarà gestita da personale qualificato e volontari pronti ad accompagnare e supportare gli utenti durante tutta la permanenza. La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00 e metterà a disposizione 30 postazioni, ciascuna composta da: un ombrellone; una sedia; una sdraio.

Per facilitare gli spostamenti sarà attivo anche un servizio navetta gratuito, con partenza dalla Stazione della Metropolitana di Giugliano, pensato per consentire a tutti di raggiungere facilmente la spiaggia. Il servizio sarà disponibile con i seguenti orari: