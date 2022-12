Ischia, morto il papà di Salvatore Impagliazzo: una delle vittime della frana

Tragedia nella tragedia a Ischia. È morto Gioacchino Impagliazzo, 65 anni, papà di Salvatore, 32 anni, tra le 12 vittime della frana che ha colpito il Comune di Casamicciola Terme lo scorso 26 novembre. A stroncarlo un malore improvviso, probabilmente un infarto.

Gioacchino Impagliazzo è spirato nella serata di giovedì scorso. Da quanto si apprende, oltre alla grave perdita del figlio, Gioacchino aveva contratto recentemente il Covid-19, che forse lo aveva indebolito. Nonostante i tempestivi soccorsi del 118, per il 65enne non c’è stato niente da fare.

Suo figlio è tra le 12 vittime della colata di fango che ha seppellito via Celario e tutta la zona del Rarone, a Casamicciola. Marittimo, ufficiale per la compagnia Moby, proprio il 1° dicembre avrebbe dovuto imbarcarsi per lavoro. Invece la sua vita, insieme a quella della compagna, Eleonora Sirabella, prima vittima accertata della frana, è stata spezzata da una potente frana.