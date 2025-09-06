Scoperti manufatti abusivi in località Sant’Alessandro–spiaggia degli Inglesi: una coppia di coniugi, 65enne e 62enne, entrambi di Arzano, è stata denunciata per aver realizzato lavori edili in area sottoposta a vincolo paesaggistico senza le prescritte autorizzazioni, deturpando le bellezze naturali.

Ischia, manufatti abusivi alla spiaggia degli Inglesi: denunciati due coniugi di Arzano

Nei giorni scorsi, nell’ambito di un servizio straordinario contro l’abusivismo edilizio, gli agenti del Commissariato di Ischia, con la collaborazione dell’ufficio tecnico del Comune e della Polizia Municipale, hanno eseguito controlli mirati proprio nella zona di Sant’Alessandro. Durante le verifiche sono stati rinvenuti i manufatti e, dagli accertamenti, è emersa la violazione di norme urbanistiche in un’area tutelata. La coppia è quindi stata deferita all’autorità giudiziaria per le opere realizzate in assenza di autorizzazioni in zona vincolata paesistico-ambientale.