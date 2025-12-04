Ischia, lottizzazione abusiva: sigilli al noto resort. 8 indagati

Una vasta struttura turistico-ricettiva di 27.000 metri quadrati, situata in località Succhivo nel Comune di Serrara Fontana a Ischia, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Napoli al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Sezione Edilizia e Ambiente della Procura della Repubblica di Napoli. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli nei confronti di otto persone.

Le indagini: violazioni ambientali scoperte tramite rilievi aerei

L’operazione nasce da controlli mirati condotti dal Reparto Operativo Aeronavale delle Fiamme Gialle. Durante le periodiche missioni aeree sull’isola di Ischia, grazie alla sensoristica avanzata degli elicotteri AW139, i finanzieri hanno individuato anomalie strutturali e interventi sospetti sulla vasta area ricettiva. Le verifiche hanno evidenziato possibili violazioni ambientali e paesaggistiche in un contesto caratterizzato da un ecosistema fragile e sottoposto a numerosi vincoli di tutela.

Le accuse: lottizzazione abusiva e deturpamento del paesaggio

Secondo quanto ricostruito, gli indagati sarebbero coinvolti in ipotesi di: lottizzazione abusiva con manufatti realizzati su demanio marittimo, interventi in area soggetta a vincoli paesaggistici e idrogeologici, discarica abusiva in zona di protezione integrale e deterioramento, dispersione, deturpamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Gli inquirenti ritengono che gli interventi realizzati abbiano compromesso l’integrità dell’area, con potenziali impatti significativi sull’ambiente insulare.