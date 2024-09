Ischia, incidente frontale tra bus e furgone: è morto conducente 27enne

È morto il conducente del Piaggio Porter che, questa mattina, si è scontrato frontalmente contro un bus di linea Eav che proveniva dalla carreggiata opposta in via Michele Mazzella, a Ischia. Si tratta di Maurizio Di Massa, 27 anni.

Il giovane era alla guida del suo furgoncino su cui trasportava frutta e verdura quando, per ragioni ancora da chiarire, è andato a schiantarsi contro l’autobus. Il 27enne è stato condotto all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno in gravissime condizioni. Nonostante sia stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, il giovane non ce l’ha fatta. È deceduto prima che i sanitari ne disponessero il trasferimento al Cardarelli di Napoli.

Nel sinistro stradale di questa mattina sono rimaste ferite cinque persone, tra cui l’autista dell’autobus e alcuni viaggiatori che erano a bordo del mezzo di trasporto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il 27enne, conducente del Paggio, dalle lamiere. A causa del violento impatto, la cabina del furgone si è accartocciata. Non solo i pompieri, ma anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine sul luogo del sinistro stradale. Mentre i paramedici trasportavano in ospedale i sei feriti, le forze dell’ordine hanno eseguito gli accertamenti del caso per capire cosa è successo e cosa abbia provocato lo scontro frontale.