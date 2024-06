Un grave incidente ha visto coinvolto un giovane di 25 anni di Barano di Ischia, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno dopo essere stato ferito gravemente da un petardo esploso nel bosco. Questa notte, i carabinieri della compagnia di Ischia sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale.

Ischia, fa esplodere petardo nel bosco: 25enne ustionato e in prognosi riservata

Il giovane si è presentato autonomamente con ferite causate dalla deflagrazione di un ordigno esplosivo. Le indagini hanno rivelato che insieme a due suoi coetanei, uno di 24 anni e l’altro di 27, entrambi residenti a Ischia, avrebbe fatto esplodere il petardo in un’area boschiva del Comune di Casamicciola Terme, nella località Fondo d’olio.

Il 25enne è stato gravemente ferito nell’esplosione e è stato trasferito in prognosi riservata nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove non è in pericolo di vita. Tutti e tre, senza precedenti penali, saranno denunciati per accensione di esplosioni pericolose in concorso.