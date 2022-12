Un terzo corpo è stato recuperato oggi, 1 dicembre, a Casamicciola Terme, in via Santa Barbara. A quanto pare si tratterebbe di una donna, ma le operazioni di identificazione sono ancora in corso.

Ischia, estratto terzo corpo dal fango: è una donna. Le vittime salgono a 11

Questa mattina erano stati recuperati i cadaveri di Salvatore Impagliazzo e di Gianluca Monti: il primo, compagno di Eleonora Sabella, prima vittima accertata, era nel giardino di una casa abbandonata in via Santa Barbara; l’altro era sepolto dal fango in zona Celario.

Con l’ultimo ritrovamento sale a 11 il bilancio delle vittime accertate. In attesa dell’identificazione del terzo corpo recuperato dal fango, i dispersi sono ufficialmente due: Valentina Castagna, moglie di Monti e madre dei tre bambini i cui corpi sono stati recuperati nei giorni scorsi, e la 31enne Mariateresa Arcamone.