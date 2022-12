Individuati due corpi sotto la macerie di via Celario a Ischia dai soccorritori impegnati in queste ore nelle operazioni di ricerca. Potrebbe trattarsi di due dei quattro dispersi ufficialmente ricercati dalla Protezione Civile e dalle forze dell’ordine.

Ischia, trovati due dispersi

Così come ripota l’Ansa, al momento è stato possibile estrarre dalla morsa del fango solo un cadavere, quello di un uomo che potrebbe essere Gianluca Monti, il padre dei tre bambini trovati senza vita nei giorni scorsi. L’altro corpo è stato localizzato ma non ancora estratto anche se si ipotizza che, per la posizione possa essere quello di Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata della frana.

Mancano all’appello altri due corpi: quello di Valentina Castagna, la moglie di Gianluca Monti, e quello di una 30enne non identificata, che sarebbe rimasta intrappolata in una delle auto trascinate a mare dalla furia della valanga. Si attendono ulteriori conferme. Intanto si continua a spalare fango a Casamicciola, in attesa di un weekend che potrebbe portare nuove piogge e temporali sull’isola.