Da Pozzuoli a Ischia con oltre 1 chilo di cocaina in auto: arrestato 61enne

Nuovo colpo al traffico di droga sull’isola d’Ischia. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 giugno, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 61 anni con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Fermato durante lo sbarco dal traghetto proveniente da Pozzuoli

Gli agenti del Commissariato di Ischia erano impegnati nei controlli su persone e veicoli in arrivo presso il porto quando hanno notato un uomo a bordo di un’autovettura appena sbarcata da un traghetto proveniente da Pozzuoli. Durante le verifiche, il 61enne ha mostrato fin da subito un atteggiamento particolarmente nervoso e insofferente, insospettendo i poliziotti.

Scoperti oltre 1,2 chili di cocaina nascosti nell’auto

L’intuito investigativo degli agenti ha trovato conferma nel successivo controllo del veicolo. All’interno dell’automobile sono stati infatti rinvenuti circa 1 chilo e 200 grammi di cocaina, accuratamente occultati per eludere eventuali controlli. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre per l’uomo sono immediatamente scattate le manette. Alla luce di quanto accertato, il 61enne è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.