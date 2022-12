E’ lei una delle ultime disperse di Ischia che ancora non riesce a venire alla luce. Mariateresa Arcamone, 31 anni, è la donna di cui si sono perse le tracce dal giorno della frana. A cercarla disperatamente è il fidanzato, Salvatore, che scava a mani nude da giorni nella speranza di trovarla ancora viva.

Ischia, scava nel fango a mani nude per trovare la fidanzata

E’ la forza dell’amore che spinge il giovane a spalare fango e detriti per rivedere il viso di Mariateresa. Salvatore ha già perso la sorella, il cognato e il nipotino, rispettivamente Maurizio, Giovanna e il neonato di 22 giorni, GiovanGiuseppe, tutti componenti della famiglia travolta dalla valanga invia Celario. La sua fidanzata invece è ancora dispersa, così come risulta dispersa anche Valentina Castagna, la moglie di Gianluca Monti, estratto questa mattina dalle macerie.

L’ultima telefonata

Salvatore era a Genova al momento della tragedia. Imbarcato come ufficiale di navigazione, appena saputo del disastro di Casamicciola, si è precipitato sull’isola verde. Da allora non ha smesso di scavare per ritrovare la sua compagna, con cui, nonostante gli impegni di lavoro, conviveva da anni. Pare che Mariateresa si trovasse da sola in casa quel giorno e, presa dal panico, avrebbe allertato il padre chiamandolo al telefono: “Aiuto, si è aperta una frana sulla montagna. Vieni subito, vieni a prendermi”.