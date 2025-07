Ischia, arriva sull’isola con mille euro falsi: arrestato appena sceso dall’aliscafo

Proseguono i controlli serrati sul porto di Ischia da parte dei Carabinieri, impegnati nel monitoraggio del flusso turistico estivo. Nella rete dei controlli è finito Giuseppe Savarese, 50 anni, napoletano, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dopo essere sbarcato sull’isola con mille euro in banconote false.

Ischia, arriva sull’isola con mille euro falsi: arrestato 50enne napoletano

L’uomo è stato fermato dai militari appena sceso da un aliscafo proveniente dal capoluogo partenopeo. La perquisizione ha permesso di rinvenire 20 banconote da 50 euro false, per un valore complessivo di mille euro. Le banconote erano di buona fattura e avrebbero potuto facilmente ingannare commercianti e cittadini, se non fosse stato per un dettaglio che ha insospettito i carabinieri: due delle banconote presentavano lo stesso codice alfanumerico, indice di falsificazione seriale.

L’uomo è stato immediatamente tratto in arresto per detenzione di valuta falsa e condotto in carcere. È stata inoltre avviata la procedura per il rilascio di un foglio di via obbligatorio, che potrebbe impedirgli di rimettere piede sull’isola.