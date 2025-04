Un 21enne di Barano d’Ischia è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Ischia al porto dell’isola. Il giovane, in fila per imbarcarsi su un traghetto diretto a Napoli, indossava un passamontagna nella speranza di non farsi riconoscere, ma ha solo attirato l’attenzione di militari e presenti.

Ischia, ai domiciliari per furto di scooter: bloccato in fila al porto con il passamontagna

All’identificazione operata dai carabinieri, il 21enne ha tentato la fuga verso una pineta, ma è stato rapidamente bloccato e riconosciuto dalle forze dell’ordine: poche ore prima infatti era stato arrestato per il furto di uno scooter e sottoposto ai domiciliari.

Ora dovrà rispondere anche dei reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. In attesa dell’udienza in Tribunale, è stato trattenuto in camera di sicurezza. Un epilogo sicuramente insolito per l’ennesimo caso di un malvivente evaso dagli arresti.