Ischia, aggrediti soccorritori del 118 la notte di Capodanno: autista ferito e ambulanza danneggiata

Ancora un grave episodio di violenza contro il personale sanitario. A Ischia, la sera del 31 dicembre, due operatori del 118 sono stati aggrediti durante un intervento di emergenza. Ferito un autista soccorritore, danneggiata l’ambulanza. La denuncia arriva al deputato Francesco Emilio Borrelli.

Aggressione al 118 a Ischia durante un intervento di soccorso

Ancora violenza contro chi ogni giorno lavora per salvare vite umane. La sera di Capodanno, il 31 dicembre, a Ischia, due operatori del 118 sono stati brutalmente aggrediti mentre erano in servizio, nel corso di un intervento di soccorso. L’episodio ha causato ferite fisiche a uno degli operatori e gravi danni all’ambulanza.

A denunciare l’accaduto è stato un autista soccorritore del 118, che ha trasmesso referti medici, immagini e denuncia al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Le foto diffuse mostrano chiaramente lesioni al volto, all’orecchio e al collo, oltre ai danni evidenti riportati dal mezzo sanitario.

“Traumi alla testa e forti mal di testa”: il racconto dell’operatore ferito

«Durante il soccorso siamo stati aggrediti in maniera violenta – racconta l’autista del 118 –. Ho riportato traumi alla testa che ancora oggi mi provocano forti mal di testa. Purtroppo non tutto è visibile nelle foto, ma i referti medici parlano chiaro». Secondo quanto segnalato, l’episodio sarebbe avvenuto in un contesto collegato a un albergo che commercializzerebbe pacchetti irregolari, attirando soggetti già protagonisti in passato di episodi problematici. Una situazione che avrebbe trasformato un normale intervento di emergenza in un’aggressione fisica a danno degli operatori del 118.

Borrelli: “Chi aggredisce il 118 colpisce lo Stato e la sicurezza di tutti”

Durissimo il commento del deputato Francesco Emilio Borrelli, che torna a denunciare la crescente violenza contro il personale sanitario. «È inaccettabile che chi presta soccorso venga aggredito – dichiara Borrelli –. Siamo davanti all’ennesimo episodio di violenza gratuita contro lavoratori che svolgono un servizio essenziale. Chi tocca un operatore del 118 non colpisce solo una persona, ma lo Stato, la sicurezza e la civiltà di tutti».

Richiesta di interventi immediati e maggiori tutele per i sanitari

Borrelli chiede che venga fatta piena luce sull’accaduto e che si intervenga con provvedimenti immediati per garantire maggiore tutela al personale del 118, sempre più spesso lasciato solo ad affrontare situazioni ad alto rischio, soprattutto durante eventi e festività. «Non possiamo continuare a contare feriti tra chi dovrebbe essere protetto – conclude il deputato –. Servono responsabilità chiare, controlli e misure concrete per fermare questa escalation di violenza contro i soccorritori».