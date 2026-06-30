Pomeriggio di terrore e grande apprensione ad Acerra, dove si è sfiorata la tragedia all’interno del parco giochi di via Gravina. Secondo quanto denunciato e documentato dai residenti attraverso il gruppo Facebook “Sei di Acerra se”, un motociclo che procedeva ad altissima velocità e in contromano ha improvvisamente perso il controllo sul marciapiede, finendo la sua corsa direttamente all’interno dell’area verde frequentata da decine di famiglie.

Acerra, moto contromano piomba nel parco giochi e investe due bimbi: pirati della strada in fuga

Al momento dell’impatto, la moto ha travolto un bambino che stava giocando spensieratamente con un amico. Il piccolo è stato colpito violentemente alla testa e al volto. Fortunatamente, i successivi accertamenti medici hanno escluso il pericolo di vita, mentre l’altro bimbo è rimasto miracolosamente illeso. La scena, descritta dai testimoni oculari come un vero e proprio episodio da “Far West”, ha provocato il panico tra i presenti. Subito dopo l’impatto, i due giovani a bordo della moto sono fuggiti a piedi, abbandonando il mezzo sul posto e omettendo il soccorso. I cittadini, nel segnalare il grave episodio al deputato Francesco Emilio Borrelli, hanno evidenziato il totale stato di abbandono e la mancanza di sicurezza del parchetto – situato nei pressi di una scuola dell’infanzia – che risulta privo di recinzioni protettive e di qualsiasi presidio della Polizia Municipale.

“Episodio di una gravità inaudita”

Sul caso è intervenuto duramente il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli: “Siamo di fronte a un episodio di una gravità inaudita. Le immagini della moto rovinata a terra nell’area giochi e della scarpetta di un bambino rimasta sull’asfalto testimoniano una criminale sconsideratezza che solo per un caso fortuito non si è trasformata in un dramma irreparabile. Chi imbocca una strada in contromano a tutta velocità, sale sui marciapiedi e piomba in un parco dove giocano dei bambini è un potenziale assassino. Il fatto che i due responsabili siano poi scappati a piedi dimostra la loro totale vigliaccheria. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia del piccolo rimasto ferito, con l’augurio che possa dimenticare presto questo shock e tornare a giocare al più presto”.