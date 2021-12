È l’ennesima vittima della Terra dei Fuochi. Si chiamava Irene Chianese, originaria di Casandrino ma molto conosciuta anche ad Orta di Atella. La donna combatteva contro il male del secolo da tempo. Lavorava nel patronato nei pressi della chiesa di San Massimo, a Orta di Atella. Irene Chianese era la figlia del consigliere di Casandrino, Leopoldo Chianese.

Addio Irene

A dare la notizia della sua scomparsa è stato il consigliere comunale Luigi Mozzillo: Stamattina è venuta a mancare Irene Chianese, mia collega, amica e instancabile alleata nel lavoro.

Per il suo instancabile lavoro quotidiano da ormai dieci anni nel Patronato, per la sua disponibilità verso gli assistiti, per l’impegno e la competenza che offriva giorno e notte alle persone, era doveroso comunicare questa dolorosissima notizia. Il resto per me e per la mia famiglia resta un dolore privata.