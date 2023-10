Investiti da una fiamma mentre montano forno nel casertano: 3 operai feriti

Tre operai sono rimasti ustionati alle braccia e attualmente si trovano in ospedale a seguito di un incidente verificatosi nel laboratorio di un panificio a San Cipriano di Aversa, in provincia di Caserta. L’incidente è avvenuto durante l’installazione del nuovo forno a metano.

Investiti da una fiamme mentre montano forno nel casertano: 3 operai feriti

Le loro condizioni non sono gravi, ma due di loro sono stati trasferiti al centro Grandi Ustionati del “Cardarelli” di Napoli, mentre il terzo è stato ricoverato nell’ospedale “Moscati” di Aversa. Fortunatamente, non sono in pericolo di vita. Gli operai non erano dipendenti del panificio, ma facevano parte della ditta incaricata dell’installazione del nuovo forno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco e l’Ispettorato del Lavoro. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte dell’incidente, ma si ipotizza un problema legato all’impianto del metano o al nuovo elettrodomestico. Il personale dell’Ispettorato del Lavoro è intervenuto anche per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e l’inquadramento delle vittime.