3 arresti, è questo il bilancio dopo l’inseguimento con sparatoria avvenuto ieri a Villaricca in corso Europa terminato a Mugnano in via Raffaele Granata dove i poliziotti hanno raggiunto e bloccato i fuggitivi che poco prima avevano forza un posto di blocco.

Inseguimento e sparatoria a Villaricca

Durante la fuga, l’uomo seduto sul sedile posteriore ha puntato un’arma all’indirizzo di un poliziotto che ha esploso due colpi d’arma da fuoco in direzione degli pneumatici posteriori del veicolo mentre un altro poliziotto ha esploso un colpo di arma da fuoco in aria per cercare di interrompere la corsa dei fuggitivi.

Nell’inseguimento i malviventi sono riusciti a disfarsi di due borselli dove erano custodite una pistola semiautomatica cal. 7,65 con matricola abrasa con 5 cartucce, una pistola replica marca “Bruni” con 10 cartucce ed una semiautomatica “Bernardelli” 9×21 rapinata lo scorso aprile ad una guardia giurata.

Arrestati dopo inseguimento

I tre, F.F. 44enne di Marano, G.D.A. e E.I., 45enne e 56enne di Giugliano in Campania, quest’ultimo con precedenti di polizia, sono stati arrestati per porto illegale di armi, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre l’auto su cui viaggiavano è stata sottoposta a sequestro.