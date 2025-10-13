Un inseguimento da film si è concluso con un arresto sull’autostrada A1, nei pressi del casello di Caianello. Un uomo è stato fermato dalla Polizia Stradale mentre viaggiava con oltre 52 chili di hashish suddivisi in 96 panetti, nascosti all’interno della sua auto.

Inseguimento sull’A1: arrestato con 52 chili di hashish nei pressi di Caianello

L’uomo era stato notato da una pattuglia della Polstrada di Cassino mentre sostava in una piazzola d’emergenza. Quando gli agenti si sono avvicinati per offrirgli assistenza, ha improvvisamente ingranato la marcia e si è dato alla fuga.

Ne è nato un rocambolesco inseguimento durante il quale il conducente ha tentato anche di speronare l’auto della Polizia. Con l’intervento di una seconda pattuglia della Polstrada di Caserta Nord, l’auto è stata infine bloccata.

Il fuggitivo ha però abbandonato il veicolo, cercando di scappare a piedi e scavalcando il guardrail centrale. Dopo una breve colluttazione, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e ad arrestarlo.

La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato condotto in carcere. Proseguono le indagini per accertare la provenienza e la destinazione dello stupefacente.