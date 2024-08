Un pomeriggio di tensione si è consumato a Scampia, dove un 34enne, Salvatore Intocci, è stato protagonista di un violento alterco e di un pericoloso inseguimento con i carabinieri.

Inseguimento da film a Scampia: 34enne arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale

Tutto è iniziato quando Intocci, a bordo di una Fiat 500, ha speronato due persone con l’intento di rubare il loro scooter. Mentre la situazione degenerava, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Scampia, di passaggio, ha notato la scena e ha cercato di intervenire.

Vedendo i carabinieri, Intocci è risalito sulla sua auto e ha tentato la fuga. L’inseguimento si è svolto a gran velocità tra le strade del quartiere delle Vele, con Intocci che ha messo in serio pericolo la vita di altri automobilisti. In un disperato tentativo di seminare i carabinieri, ha persino aperto lo sportello della sua Fiat 500 nel tentativo di farli uscire di strada.

Tuttavia, l’abilità dei militari ha costretto Intocci in un vicolo cieco nel Parco dei Ciliegi. Resosi conto di non avere altra via di fuga, ha tentato di scappare a piedi, ma è stato rapidamente bloccato e ammanettato. Salvatore Intocci, nato a Napoli il 9 settembre 1990, è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

L’auto che guidava, una Fiat 500, era stata rapinata poco prima da un 24enne, al quale è stata successivamente restituita. Dopo l’arresto, Intocci è stato condotto in carcere in attesa di ulteriori provvedimenti. L’operazione si è conclusa senza feriti, ma ha sottolineato ancora una volta l’importanza della vigilanza e della prontezza delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.