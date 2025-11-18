Si stringe il cerchio attorno al pirata della strada che l’altra sera è fuggito dopo un tragico incidente nei pressi dello svincolo di Villa Literno, lungo la Statale 7 Quater Domiziana. A perdere la vita è stata Tina Spatarella, 61 anni, insegnante di Aversa. La donna viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altre tre persone: il gruppo rientrava da un pomeriggio trascorso a Gaeta.

Insegnante morta nell’incidente sulla Domitiana: si stringe il cerchio intorno al pirata della strada

L’impatto è stato violentissimo. L’altra vettura coinvolta, guidata da un uomo ancora non identificato, si è arrestata per pochi istanti: il conducente, seppur ferito, è poi fuggito a piedi facendo perdere completamente le proprie tracce. A lanciare l’allarme è stato un automobilista di passaggio, ma all’arrivo dei soccorsi per Tina non c’è stato nulla da fare.

Le altre tre persone a bordo sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate negli ospedali di Sessa Aurunca e Castel Volturno. Le loro condizioni restano critiche. La Polizia Stradale del distaccamento di Cellole ha avviato immediatamente le indagini.

Al vaglio degli inquirenti ci sono le telecamere presenti lungo la Domiziana e nelle strade limitrofe, oltre alla testimonianza dell’automobilista che ha chiamato il 118. Si lavora senza sosta per identificare il pirata della strada. Intanto, salvo rinvii, i funerali di Tina Spatarella dovrebbero tenersi domani nel Duomo di Aversa. La comunità è sconvolta e si stringe attorno alla famiglia dell’insegnante.